LIVE Sci alpino superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA | nuova interruzione ma la gara verrà omologata

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 21.24 Niente fa fare, tutto di nuovo fermo. Clima davvero mutevole quest’oggi a Beaver Creek. 21.23 Si rialza l’intensità del vento. Ma tra due minuti si dovrebbe ripartire. 21.20 Il prossimo a partire sarebbe il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen, che sta tentando la difficile strada della polivalenza. 21.19 Gara di nuovo interrotta. 21.18 Fuori lo svizzero Loic Meillard. 21.18 Dunque la gara, comunque vada da adesso in poi, sarà considerata valida, perché sono scesi i primi 30. 21.17 Innerhofer ha sciato sulle uova, molto guardingo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA: nuova interruzione, ma la gara verrà omologata

