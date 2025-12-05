LIVE Sci alpino superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA | Kriechmayr rifila oltre un secondo ad Odermatt!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 20.00 L’Austria sogna la doppietta! Haaser è secondo a 1.03 da un superlativo Kriechmayr. Tocca all’imprevedibile norvegese Fredrik Moeller. 19.59 Grave errore nella parte alta per Haaser e gara compromessa per la vittoria: 0.69 di ritardo al primo intermedio. 19.58 Lo svizzero Stefan Rogentin è quinto a 1.37. Franzoni resta ultimo a 1.50. Attenzione ora all’austriaco Raphael Haaser. 19.58 Kriechmayr ha letteralmente accarezzato la pista, sembrava quasi non sollevare la neve. Una delle migliori gare in carriera per il fuoriclasse austriaco. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA: Kriechmayr rifila oltre un secondo ad Odermatt!

