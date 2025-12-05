LIVE Sci alpino superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA | gara ripresa si riuscità a terminare?

Oasport.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 21.17 Innerhofer ha sciato sulle uova, molto guardingo. 23° a 2.94. 21.15 Fuori il francese Florian Loriot. Tocca all’eterno Christof Innerhofer, pettorale n.30. Poi Kriechmayr potrà stappare lo spumante. 21.14 L’americano River Radamus è 12° a 1.62. Era stato super nella parte alta, poi un grave errore ha compromesso tutto. Meteo pazzo: il vento si è attenuato e ha smesso di nevicare. 21.12 Kilde fuori dopo poche porte. Ha dato proprio la sensazione di rialzarsi: non se la sentiva in queste condizioni. D’altronde è rientrato da poco dopo due anni di assenza. 🔗 Leggi su Oasport.it

live sci alpino superg beaver creek 2025 in diretta gara ripresa si riuscit224 a terminare

© Oasport.it - LIVE Sci alpino, superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA: gara ripresa, si riuscità a terminare?

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

live sci alpino supergLIVE Sci alpino, superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA: gara ripresa, si riuscità a terminare? - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 21. Riporta oasport.it

live sci alpino supergPerché il superG di sci alpino è stato rinviato: il nuovo orario a Beaver Creek - Il maltempo continua a imperversare a Beaver Creek e sta complicando terribilmente il fine settimana riservato alla Coppa del Mondo di sci alpino. Come scrive oasport.it

live sci alpino supergCoppa del Mondo Sci LIVE, 5 dicembre 2025: il Super-G maschile di Beaver Creek – start list, orari, diretta TV e italiani in gara - La Coppa del Mondo di sci alpino maschile torna oggi sulla Birds of Prey di Beaver Creek, in Colorado, con il secondo Super- Secondo discoveryalps.it

Sci alpino oggi, SuperG maschile a Beaver Creek: a che ora e dove vederla in diretta - Favorito d'obbligo Marco Odermatt, l'Italia riparte dal sesto posto di ieri di Dominik Paris in discesa libera ... Lo riporta today.it

live sci alpino supergLIVE! SuperG maschile Beaver Creek Coppa del Mondo: da Paris a Bosca azzurri a caccia del podio, Odermatt si ripete? - La diretta scritta del SuperG maschile di Beaver Creek, anticipato di un giorno causa previsioni meteo. Segnala eurosport.it

live sci alpino supergLIVE! Primo SuperG maschile di Coppa del Mondo: Kilde torna dopo 684 giorni, Odermatt favorito, Dominik Paris non al top. La diretta scritta - A Copper Mountain, per la quarta tappa di Coppa del Mondo 2025/2026, debutta la velocità con il SuperG maschile. eurosport.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Live Sci Alpino Superg