21.17 Innerhofer ha sciato sulle uova, molto guardingo. 23° a 2.94. 21.15 Fuori il francese Florian Loriot. Tocca all'eterno Christof Innerhofer, pettorale n.30. Poi Kriechmayr potrà stappare lo spumante. 21.14 L'americano River Radamus è 12° a 1.62. Era stato super nella parte alta, poi un grave errore ha compromesso tutto. Meteo pazzo: il vento si è attenuato e ha smesso di nevicare. 21.12 Kilde fuori dopo poche porte. Ha dato proprio la sensazione di rialzarsi: non se la sentiva in queste condizioni. D'altronde è rientrato da poco dopo due anni di assenza.

LIVE Sci alpino, superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA: gara ripresa, si riuscità a terminare?