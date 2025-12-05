LIVE Sci alpino superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA | gara di nuovo interrotta condizioni climatiche in mutamento
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 20.50 Riprende la gara con il canadese Jeffrey Read. 20.47 Gara di nuovo interrotta, stavolta per il forte vento. 20.46 I pettorali dei prossimi italiani: 30 Christof Innerhofer, 41 Marco Abbruzzese, 48 Benjamin Jacques Alliod, 52 Florian Schieder, 57 Nicolò Molteni. 20.46 Schwarz non forza e chiude 16° a 2.54. 20.45 Torna a spirare un vento fortissimo. 20.44 Il francese Nils Allegre è 11° a 1.57. Occhio ora all’austriaco Marco Schwarz. 20.43 Cochran-Siegle è 11° a 1.68, ma ha perso 1.49 solo al primo intermedio. Attenzione: spunta qualche raggio di sole. 🔗 Leggi su Oasport.it
