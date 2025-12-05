LIVE Sci alpino superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA | gara cancellata dopo il n31 Vince Kriechmayr Paris sfiora il podio davanti a Odermatt

21.50 Kriechmayr balza al comando della graduatoria di superG: 1 Kriechmayr Vincent Austria 180 2 Odermatt Marco Svizzera 145 3 Moeller Fredrik Norvegia 125 4 Haaser Raphael Austria 120 5 Babinsky Stefan Austria 79 6 Paris Dominik Italia 74 7 Rogentin Stefan Svizzera 68 8 Feurstein Lukas Austria 56 9 Crawford James Canada 51 10 Cochran-Siegle Ryan Stati Uniti 46 10 Franzoni Giovanni Italia 46 12 Bosca Guglielmo Italia 42 21.49 La classifica generale di Coppa del Mondo: 1 Odermatt Marco Svizzera 345 2 Kriechmayr Vincent Austria 227 3 Haaser Raphael Austria 178 4 Schwarz Marco Austria 177 5 Kristoffersen Henrik Norvegia 158 6 Pinheiro Braathen Lucas Brasile 152 7 Brennsteiner Stefan Austria 150 8 McGrath Atle Lie Norvegia 142 9 Rassat Paco Francia 140 10 Cochran-Siegle Ryan Stati Uniti 126 10 Moeller Fredrik Norvegia 126

