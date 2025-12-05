LIVE Sci alpino superG Beaver Creek 2025 in DIRETTA | gara anticipata gli azzurri ci riprovano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buonasera amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del superG di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino 2025-2026. Si replica sulla Birds of Prey dopo la discesa di ieri. Il superG era stato programmato per sabato, ma la FIS e gli organizzatori hanno deciso di anticiparlo di un giorno anche a causa delle condizioni non favorevoli del meteo, lasciando proprio il sabato come giornata di possibile recupero. Marco Odermatt va a caccia della doppietta, dopo aver vinto la discesa ed è nettamente il favorito l’elvetico, che ha saputo fare la differenza proprio nella parte più tecnica della Birds of Prey. 🔗 Leggi su Oasport.it

