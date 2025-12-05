LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | subito Ceccon a caccia dell’oro! Attesa per Quadarella

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA ALLE 19.00 18.51: A completare l’elenco delle finali ci sono i 100 farfalla uomini. Solita battaglia tra Grousset e Ponti per l’oro con lo svizzero favorito per il suo terzo sigillo. Per il bronzo in gara tutti gli altri, compresi i due italiani Simone Stefanì e Michele Busa 18.49 tante, tantissime protagoniste nella finale dei 100 farfalla che hanno in Hansson la grande favorita ma sono almeno sei le pretendenti al trono o quantomeno al podio 18.47: A seguire un’altra finale attesissima:L quella degli 800 stile libero. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: subito Ceccon a caccia dell’oro!. Attesa per Quadarella

News recenti che potrebbero piacerti

Europei di nuoto in vasca corta. Iniziate le gare della quarta giornata: attesa per le finali di Ceccon nei 100 dorso e Quadarella 800 stile libero. Segui la diretta streaming su Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/nuoto-europei-in-vasca-corta-azzu - facebook.com Vai su Facebook

Europei di #nuoto, la staffetta azzurra riscrive la storia: Deplano, Zazzeri, Di Pietro e Curtis nuotano in 1’27”26, cancellando il primato mondiale della Francia e firmando un’impresa memorabile Vai su X

LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: D’Ambrosio cerca il riscatto nei 100 sl, torna Alessandra Mao - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare ... Secondo oasport.it

Nuoto, Razzetti convincente e in semifinale dei 200 misti agli Europei in vasca corta. Eliminato Mantegazza - Al quarto giorno di gare Alberto Razzetti ha fatto il proprio esordio negli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Da oasport.it

Diretta Europei nuoto vasca corta 2025/ Streaming video Rai: orario, programma e finali (venerdì 5 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai: a Lublino prosegue la kermesse continentale, ecco le finali di venerdì 5 dicembre. Come scrive ilsussidiario.net

Europei in vasca corta. Italia è oro e record del mondo nella staffetta mista 4x50 stile libero - Medaglie a valanga dalle staffette: oro nella 4x50 mista mixed (Lazzari, Cerasuolo, Di Pietro, Curtis) e nella 4x50 sl maschile, argento nella 4x50 sl femminile ... Lo riporta rainews.it

Europei di nuoto 2025 in vasca corta: il programma e gli orari di oggi 5 dicembre: Ceccon e Quadarella per le medaglie - L'Italia insegue altre medaglie dopo le 5 sinora conquistate, 3 ori e 2 argenti con l'impresa di ieri della 4x50 stile libero mista ... Segnala today.it

Europei nuoto vasca corta, Italia oro con record del mondo nella 4x50 stile mista - Leggi su Sky Sport l'articolo Europei nuoto vasca corta, Italia oro con record del mondo nella 4x50 stile mista ... Secondo sport.sky.it