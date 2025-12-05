LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Razzetti convince nei 200 miste Attesa per Curtis e D’Ambrosio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO 10.52: A metà gara primo il tedesco Liebmann 10.46: Vince la prima batteria il serbo Simic in 7:48.52, nuovo riferimento per la classifica generale. Secondo lo svedese Eriksson in 7:52.45. 10.42: Ai 400 conduce il serbo Simic 10.40: In acqua la prima batteria degli 800 stile libero uomini. Non ci sono Italiani. 10.36: I semifinalisti dei 200 misti uomini sono: Duncan Scott (GBR), Alberto Razzetti (ITA), Hugo Gonzalez de Oliveira (ESP), Mewen Tomac (FRA), Jakub Bursa (CZE), Ronny Brannkarr (FIN), Max Litchfield (GBR), Thomas Jansen (NED), Vadym Naumenko (UKR), Jan Cejka (CZE), Gabor Zombori (HUN), Gian-Luca Gartmann (SUI), Diego Mira Albaladejo (ESP), Cedric Bussing (GER), Berke Saka (TUR), Bernhard Reitshammer (AUT) 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Razzetti convince nei 200 miste. Attesa per Curtis e D’Ambrosio

