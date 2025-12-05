LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | l’Italia cala gli assi Ceccon e Quadarella

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare degli Europei 2025 di nuoto in vasca corta a Lublino in Polonia. Prosegue l’Europeo in vasca corta con tanti azzurri in gara e con buone possibilità di muovere il medagliere in questa quarta giornata di competizioni. Come ogni giorno si parte alle 10.00 con la sessione delle batterie e dalle 19.00 si disputano semifinali e finali. Si parte dai 200 misti femminili, dove l’unica azzurra al via sarà Anita Gastaldi, chiamata a una prova tutt’altro che scontata. La sua missione è trovare spazio in una gara che vede in prima fila avversarie di altissimo livello come Ellen Walshe, dominatrice della stagione, insieme a Anastasia Gorbenko, Roos Vanotterdijk e Marrit Steenbergen. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: l’Italia cala gli assi Ceccon e Quadarella

