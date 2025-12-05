LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | Ceccon splendido oro nei 100 dorso! Quadarella argento e record negli 800 sl

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA ALLE 19.00 10.38: Battaglia durissima, l’ennesima, fra le due mezzofondiste che stanno dominando da tempo in Europa. La vittoria va a Isabel Gose che si conferma più forte nella vvasca corta ma Simona Quadarella aggiunge l’ennesima perla alla sua collana con un record italiano storico. ha migliorato di 5? il personale 10.37. ARGENTO SIMONA QUADARELLA! RECORD ITALIANO PER L’AZZURRA! Troppo forte Gose in vasca corta per l’azzurra che comunque si è migliorata ed ha cancellato Alessia Filippi dal palmares dei record 10. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: Ceccon splendido oro nei 100 dorso! Quadarella argento e record negli 800 sl

Approfondisci con queste news

#Europei di nuoto in vasca corta. Oro per Ceccon nei 100 dorso, attesa per la Quadarella negli 800 stile libero. Segui la diretta streaming su http://Rainews.it https://www.rainews.it/maratona/2025/12/nuoto-europei-in-vasca-corta-azzuri-4x500-mista-mixed-in-fi - facebook.com Vai su Facebook

Europei di #nuoto, la staffetta azzurra riscrive la storia: Deplano, Zazzeri, Di Pietro e Curtis nuotano in 1’27”26, cancellando il primato mondiale della Francia e firmando un’impresa memorabile Vai su X

LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: D’Ambrosio cerca il riscatto nei 100 sl, torna Alessandra Mao - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della quarta giornata di gare ... Da oasport.it

Nuoto, Razzetti convincente e in semifinale dei 200 misti agli Europei in vasca corta. Eliminato Mantegazza - Al quarto giorno di gare Alberto Razzetti ha fatto il proprio esordio negli Europei 2025 di nuoto in vasca corta. Lo riporta oasport.it

Europei nuoto vasca corta, Ceccon oro nei 100 dorso - Thomas Ceccon conquista la medaglia d'oro nei 100 dorso agli Europei in vasca corta di Lublino (Polonia). Scrive sport.sky.it

Diretta Europei nuoto vasca corta 2025/ Streaming video Rai: orario, programma e finali (venerdì 5 dicembre) - Diretta Europei nuoto vasca corta 2025 streaming video Rai: a Lublino prosegue la kermesse continentale, ecco le finali di venerdì 5 dicembre. Scrive ilsussidiario.net

Europei di nuoto 2025 in vasca corta: il programma e gli orari di oggi 5 dicembre: Ceccon e Quadarella per le medaglie - L'Italia insegue altre medaglie dopo le 5 sinora conquistate, 3 ori e 2 argenti con l'impresa di ieri della 4x50 stile libero mista ... Lo riporta today.it

Ceccon, oro nei 100 dorso agli Europei di nuoto in vasca corta: quinto posto per Lorenzo Mora - Thomas Ceccon vince la medaglia d'oro nei 100 dorso ai campionati europei in vasca corta di Lublino. Riporta msn.com