LIVE Nuoto Europei vasca corta 2025 in DIRETTA | arriva la scossa da D’Ambrosio nei 100 sl bene anche Curtis e Razzetti Alle 19.00 Ceccon e Quadarella in finale

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI DI NUOTO GLI ORARI E GLI AZZURRI IN GARA ALLE 19.00 11.59: per il momento è tutto, grazie per averci seguito e appuntamento alle 19.00 per le finali e semifinali 11.57: Mattinata positiva per i colori azzurri: bene Razzetti in semifinale nei 200 misti con il secondo miglior tempo, Curtis in semifinale con il terzo miglior tempo nei 100 stile libero, D’Ambrosio in semifinale con il secodo miglior tempo nei 100 stile, affiancato da Frigo con il decimo miglior tempo. In semifinale anche Gastaldi nei 200 misti donne. Ci aspetta dunque un pomeriggio densissimo di emozioni con tanti azzurri in acqua 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Nuoto, Europei vasca corta 2025 in DIRETTA: arriva la scossa da D’Ambrosio nei 100 sl, bene anche Curtis e Razzetti. Alle 19.00 Ceccon e Quadarella in finale

