LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | via alla FP2 di Yas Marina prosegue il confronto McLaren-Verstappen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.01 Tutti in pista, con le Ferrari sul tracciato con gomme medie. VIA ALLA FP2!!! 13.59 Ci si prepara per una sessione di prove libere molto importante per definire l’assetto. 13.57 “ Per quanto ci riguarda non c’è una motivazione singola, ma una serie di ragioni. All’inizio del 2022 eravamo partiti bene, ma abbiamo avuto difficoltà con il porpoising, mentre la Red Bull era più stabile e quando ha eliminato il peso in eccesso è salita di livello. In generale è stata una generazione di auto molto difficile da capire. Quel che funzionava in fabbrica poi in pista non sempre corrispondeva “, ha aggiunto Leclerc. 🔗 Leggi su Oasport.it

