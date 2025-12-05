CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.42 L’asfalto, realizzato con aggregato di granito importato dall’Inghilterra, ha un livello di rugosità e un’aderenza media. Per rimuovere alcuni tratti sconnessi, il manto è stato rifatto quest’anno tra la prima e la quarta curva. 13.40 Il tracciato emiratino, lungo 5,281 chilometri e con 16 curve, è ben conosciuto dai piloti perché è anche sede abituale dei test post stagionali. Progettata da Hermann Tilke, la pista è stata rinnovata quattro anni fa riducendone leggermente la lunghezza ma rendendola più veloce e scorrevole e offrendo maggiori opportunità di sorpasso, specialmente sul lungo rettilineo di 1,2 chilometri posizionato tra le curve lente 5 e 6. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: tra poco la FP2, Ferrari in cerca del miglior assetto