LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | si parte con la FP1! Norris Verstappen e Piastri iniziano la sfida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.00 Buongiorno e benvenuti a Yas Marina! Tra 30 minuti esatti prenderà il via l'attesissimo fine settimana del Gran Premio di Abu Dhabi. Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dell'ultimo week end della stagione di F1. Sul circuito di Yas Marina, ad Abu Dhabi, andrà in scena il primo giorno dedicato alle prove libere. Un day-1 importante per andare a definire l'assetto delle monoposto, in vista delle qualifiche di domani e della gara domenicale.

Approfondisci con queste news

