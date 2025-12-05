LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | scatta la FP1! Norris Verstappen e Piastri iniziano la sfida

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.41 Russell si mette al secondo posto a 39 millesimi da Norris, ma con le hard, terzo O’Ward con le soft a 56. 10.40 Norris si mette in vetta in 1:25.764 con le medie con 77 millesimi su Hulkenberg a parità di gomme. Terzo Antonelli a 583, quarto Colapinto a 514 10.39 Al comando si porta Sainz in 1:26.703, ma ora è Antonelli a salire in vetta in 1:26.347, terzo Lindblad a 558 10.38 Aron si porta in quarta posizione a 253 millesimi da Verstappen, mentre A. Leclerc è 17° a 2.305 10.36 Norris inizia in 1:27.888 in nona posizione a 758 millesimi da Verstappen ma con una mescola di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: scatta la FP1! Norris, Verstappen e Piastri iniziano la sfida

