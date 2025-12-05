LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | Norris Verstappen e Leclerc in un fazzoletto a Yas Marina Alle ore 14.00 la FP2
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.36 Non ci rimane che ringraziarvi per la cortese attenzione e rimandarvi alle ore 14.00 per le attesissime FP2. Grazie e buon proseguimento di giornata! 11.35 Si chiude qui una FP1 che qualche spunto l’ha già dato. Norris e Verstappen sono vicinissimi, con l’olandese che ha girato con la hard rispetto alle medie dell’inglese. Leclerc è in scia. Sul passo gara anche in questo caso i top team sembrano appaiati. Nella FP2 capiremo molto di più. 11.34 RIEPILOGO TEMPI FP1 1 Lando Norris McLaren 1:24.485 4 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.008 4 3 Charles Leclerc Ferrari +0. 🔗 Leggi su Oasport.it
