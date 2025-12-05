LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | Norris svetta e impressiona nella FP2 Verstappen insegue Ferrari in difficoltà

Di seguito l'ordine dei tempi aggiornato: 1 Lando Norris McLaren 1:23.083 2 Max Verstappen Red Bull Racing +0.363 3 George Russell Mercedes +0.379 4 Oliver Bearman Haas F1 Team +0.418 5 Nico Hulkenberg Kick Sauber +0.467 6 Gabriel Bortoleto Kick Sauber +0.487 7 Isack Hadjar Racing Bulls +0.574 8 Charles Leclerc Ferrari +0.575 9 Fernando Alonso Aston Martin +0.625 10 Kimi Antonelli Mercedes +0.667 11 Oscar Piastri McLaren +0.680 12 Lance Stroll Aston Martin +0.749 13 Carlos Sainz Williams +0.789 14 Lewis Hamilton Ferrari +0.856 15 Alexander Albon Williams +0.

