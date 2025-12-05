LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | FP2 dalle 14.00 Ferrari in cerca del miglior assetto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.28 Terzo posto a 16 millesimi dalla vetta per Charles Leclerc (autore di un testacoda senza conseguenze) con una buona Ferrari, precedendo la Mercedes di Kimi Antonelli 4° a 0.123 e la Sauber di Nico Hulkenberg 5° a 0.144. Grande equilibrio in questa FP1 con i primi nove racchiusi in meno di tre decimi, ma per cominciare a capire meglio il valore effettivo delle forze in campo bisognerà attendere la seconda sessione odierna che si disputerà al tramonto nelle stesse condizioni della gara. 13.25 Il leader del campionato ha fermato il cronometro in 1’24?485, dimostrando poi una superiorità più marcata a livello di passo nel long-run per quanto riguarda la gestione degli pneumatici. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: FP2 dalle 14.00, Ferrari in cerca del miglior assetto

