LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | equilibrio assoluto a Yas Marina Leclerc in scia a Norris e Verstappen

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11.11 Il timore di tutti è che i tre piloti che si giocano il titolo facciano un weekend a parte. Per quanto visto in questa fP1, invece, gli inserimenti potrebbero non mancare. Con questa variabile la corsa al titolo potrebbe farsi davvero interessante. 11.10 Norris non ci sta e sale in vetta! 1:24.485! L’inglese si mette davanti a Max per soli 8 millesimi. Un duello anche di nervi tra i due. Leclerc migliora ancora ed è terzo a 16!!!!!!! 11.09 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:24.493 3 2 Lando Norris McLaren +0.026 4 3 Charles Leclerc Ferrari +0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: equilibrio assoluto a Yas Marina, Leclerc in scia a Norris e Verstappen

