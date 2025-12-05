LIVE F1 GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA | 9 rookies in pista Norris e Verstappen procedono su buoni tempi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.54 Leclerc si ferma dopo il primo run. Torna in azione Verstappen con le soft. Ora vedremo il vero limite della pista. 10.53 Migliorano tutti ora! Hirakawa porta la Haas in nona posizione a 318 millesimi. Finalmente in pista anche Browning. 10.52 Sainz si mette in seconda posizione a 112 millesimi da Hadjar a sua volta con le hard, poi Bortoleto. Leclerc continua ed è ottavo a 284. 10.51 Bortoleto soffia la prima posizione al compagno di team, ma ora è Hadjar al comando in 1:25.245 con le hard! 10.50 AGGIORNAMENTO TEMPI FP1 1 Nico Hulkenberg Kick Sauber 1:25. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE F1, GP Abu Dhabi 2025 in DIRETTA: 9 rookies in pista, Norris e Verstappen procedono su buoni tempi

