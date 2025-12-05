LIVE Biathlon Sprint femminile Oestersund 2025 in DIRETTA | Wierer e Vittozzi fuori dalla top 10 con due errori Trionfo finlandese

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 17.18: Si chiude qui la gara, nessun cambiamento. Per oggi è tutto, appuntamento a domani pomeriggio per la sprint maschile. Grazie per averci seguito e buon pomeriggio! 17.14: Mancano quattro atlete al traguardo ma non cambierà più niente. Hanna Oeberg si salva e sarà 59ma 17.12: Le italiane: Vittozzi 15ma a 1? dalla testa, Wierer 17ma a 1'02". Sono le migliori duie atlete che hanno commesso due errori, Comola 22ma a 1'17", Carrara 54ma a 20, Auchentaller 56ma a 2'04" 17.09. A completare la top ten la austriaca Hauser quarta a 29?, Elvira Oeberg nona a 44?, la polacca Jakiela sesta a 47?, la norvegese Kirkeeide settima a 49?, ottava la tedesca Tannheimer a 50?, Halvaon nona a 53?, decima la belga Lie a 53? 17.

