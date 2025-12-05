LIVE Biathlon Sprint femminile Oestersund 2025 in DIRETTA | Wierer con un errore a caccia di un risultato di prestigio due errori per Vittozzi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA 16.40: Due errori per Braisaz a terra. Minkkinen in testa dopo il primo poligono 16.39: Un errore anche per Wierer in piedi, non sarà tra le prime 16.37: Un errore per E. Oeberg a terra 16.37. Terzo posto finale di Halvaon, un errore per Jeanmonnot che si tira fuori dalla lotta vittoria 16.36: Due errori per Knotten in piedi 16.35: Zero di Michelon a terra 16.35: Magnusson in testa con 30? di vantaggio al traguardo 16.34: Altri due errori di Carrara, doppio zero per Hauser, Lie seconda al traguardo, un errore di Kirkeeide a terra 16. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Wierer con un errore a caccia di un risultato di prestigio, due errori per Vittozzi

News recenti che potrebbero piacerti

Prosegue in Svezia la tappa inaugurale della Coppa del Mondo 2025/26 di biathlon: archiviate le Individuali è già tempo di Sprint, con le ragazze in pista venerdì alle ore 16.00 e gli uomini sabato. In apertura della gara femminile ci sarà la sappadina, subito in - facebook.com Vai su Facebook

#Biathlon Oestersund, è tempo di... Sprint: Lisa Vittozzi apre la prova femminile con il n° 2, poi Wierer con il pettorale giallo #biathlon @AleBergomi #4Dicembre dlvr.it/TPdXlQ Vai su X

LIVE Biathlon, Sprint femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Wierer e Vittozzi sfidano le favorite francesi e svedesi - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE I PETTORALI DI PARTENZA Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7. Lo riporta oasport.it

A che ora il biathlon oggi in tv, sprint femminile Oestersund 2025: programma 5 dicembre, startlist, streaming - Oggi, venerdì 5 dicembre, prosegue il lungo Opening della Coppa del Mondo di biathlon 2025- Segnala oasport.it

LIVE! Biathlon, venerdì 5 dicembre, Sprint femminile, diretta e aggiornamenti: Italia con Wierer, Vittozzi, Comola, Carrara e Auchentaller - Oggi spazio alla Sprint femminile (prova su 7. Scrive eurosport.it

LIVE! Biathlon, sabato 29 novembre, staffetta femminile e staffetta maschile, diretta e aggiornamenti: Wierer, Giacomel, Vittozzi, Hofer, Bionaz - Alle 13:15 scendono in pista le donne e alle 16:55 tocca agli uomini. Da eurosport.it

Coppa del mondo di biathlon 2025 / 2026: la prima tappa a Östersund, i risultati LIVE - Primo appuntamento della Coppa del mondo 2025/26 di biathlon a Östersund, Svezia, in programma dal 29 novembre al 7 dicembre: scopri tutte le gare e i risultati. Si legge su olympics.com

Biathlon, Italia al 2° posto nella staffetta femminile a Oestersund - Al debutto nella Coppa del Mondo 2025/26 di biathlon, l'Italia chiude al 2° posto nella staffetta femminile 4x6 km a Oestersund, in Svezia. Si legge su sport.sky.it