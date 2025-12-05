LIVE Biathlon Sprint femminile Oestersund 2025 in DIRETTA | Dorothea Wierer difende il pettorale giallo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sprint femminile, sulla distanza dei 7.5 km, in programma ad Oestersund, seconda gara individuale della prima tappa di Coppa del Mondo femminile 2025-2026. Dopo la fantastica vittoria di una infinita Dorothea Wierer nell’individuale due giorni fa (con tanto di pettorale giallo di leader di Coppa del Mondo che non indossava dal 2022), oggi è il giorno della prima sprint della stagione con le azzurre che vogliono essere ancora protagoniste in un contesto che amano particolarmente. La cittadina svedese è solita mandare in scena una competizione dopo l’altra. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Biathlon, Sprint femminile Oestersund 2025 in DIRETTA: Dorothea Wierer difende il pettorale giallo

