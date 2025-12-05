LIVE Baskonia-Olimpia Milano 70-54 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Luwawu-Cabarrot mette ko i biancorossi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 80-63 Canestro del solito Luwawu-Cabarrot 78-63 Schiacciata di Booker e parziale piccolo di 7-0 per Milano 78-61 Bel canestro di Shields 78-59 Uno su due ai liberi per Brooks 78-58 Buon canestro di Bolmaro, ora Milano deve pensare anche alla differenza punti 78-56 Ennesimo rimbalzo offensivo e Howard da tre 75-56 Due su due ai liberi per Nebo 75-54 Tripla di Radzevicius a mettere la ciliegina sulla torta del Baskonia 72-54 Canestro di Howard Si chiude un terzo quarto da incubo per Milano, con Luwawu-Cabarrot e Spagnolo che hanno messo il sigillo sul match 70-54 Canestro di Bolmaro 70-52 Uno su due ai liberi per Spagnolo 69-52 Ancora Spagnolo per il Baskonia, per lui 17 punti 67-52 Rimbalzo offensivo e poi canestro di Brooks 67-50 Uno su due ai liberi per Nebo 67-49 Ancora Luwawu-Cabarrot, Milano ormai non sa più cosa fare, con canestri clamorosi che non entrano 65-49 Canestro di Spagnolo e +16 Baskonia che vuole chiuderla 63-49 ancora Luwawu-Cabarrot da oltre l’arco e Milano che torna a faticare troppo 60-49 Canestro di Nowell e Baskonia in doppia cifra di vantaggio 58-49 Tripla di Luwawu-Cabarrot sull’ennesimo rimbalzo offensivo per gli spagnoli 55-49 Uno su due per Shields, ora entrato al 100% in partita 55-48 Zero su due ai liberi per Kurucs 55-48 Ancora Shields a canestro 55-46 Tornato in campo Luwawu-Cabarrot, anche se non sembra al 100% 55-46 Rubata e canestro di Shavon Shields! Primo canestro sul campo per lui 55-44 Due su due ai liberi per Shields 55-42 Olimpia che sta giocando malissimo, errori banali sotto canestro e nuove palle perse 55-42 Uno su due ai liberi di Kurucs 54-42 Clamoroso layup sbagliato da Bolmaro, Milano pessimo avvio di ripresa 54-42 Tripla di Simmons e Baskonia che ora scappa via 51-42 Canestro di Diop 49-42 Non è rientrato in campo Luwawu-Cabarrot, vedremo se torna Finisce un primo tempo brutto di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Baskonia-Olimpia Milano 70-54, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Luwawu-Cabarrot mette ko i biancorossi