LIVE Baskonia-Olimpia Milano 55-48 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | i biancorossi provano a reagire

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 63-49 ancora Luwawu-Cabarrot da oltre l’arco e Milano che torna a faticare troppo 60-49 Canestro di Nowell e Baskonia in doppia cifra di vantaggio 58-49 Tripla di Luwawu-Cabarrot sull’ennesimo rimbalzo offensivo per gli spagnoli 55-49 Uno su due per Shields, ora entrato al 100% in partita 55-48 Zero su due ai liberi per Kurucs 55-48 Ancora Shields a canestro 55-46 Tornato in campo Luwawu-Cabarrot, anche se non sembra al 100% 55-46 Rubata e canestro di Shavon Shields! Primo canestro sul campo per lui 55-44 Due su due ai liberi per Shields 55-42 Olimpia che sta giocando malissimo, errori banali sotto canestro e nuove palle perse 55-42 Uno su due ai liberi di Kurucs 54-42 Clamoroso layup sbagliato da Bolmaro, Milano pessimo avvio di ripresa 54-42 Tripla di Simmons e Baskonia che ora scappa via 51-42 Canestro di Diop 49-42 Non è rientrato in campo Luwawu-Cabarrot, vedremo se torna Finisce un primo tempo brutto di Milano. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Baskonia-Olimpia Milano 55-48, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i biancorossi provano a reagire

