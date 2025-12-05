LIVE Baskonia-Olimpia Milano 49-42 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | Spagnolo fa volare gli spagnoli

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce un primo tempo brutto di Milano. 10 palle perse, 411 da tre punti, ma soprattutto concesso troppo in difesa al Baskonia, con 13 punti di Spagnolo 49-42 Tripla bellissima di Nowell 46-42 Uno su due ai liberi per Bolmaro 46-41 Canestro di Simmons 44-41 Tripla di Booker! 44-38 Canestro di uno Spagnolo lanciatissimo 42-38 Canestro di Booker su assist inventato da Bolmaro 42-36 Canestro di Booker 42-34 Tripla di Luwawu-Cabarrot 39-34 Canestro Di Booker 39-32 Canestro spettacolare di Diakite, ma nuovo fallo ignorato dagli arbitri in attacco 37-32 Canestro e libero per Brooks 37-29 Canestro di Howard 35-29 Due su due ai liberi per Nebo 35-27 Tripla di Luwawu-Cabarrot 32-27 Canestro di LeDay che prova a dare una scossa 32-25 Ennesima palla persa e tripla di Spagnolo per il +7 Baskonia 29-25 Milano sta pagando le tantissime palle perse sin qui 29-25 Canestro di Diop 27-25 Primi punti per Brown, che deve farsi perdonare alcune perse da dimenticare 27-23 Oscena palla persa di Brown e canestro comodo di Radzevicius 25-23 Primi punti con il Baskonia per Radzevicius 23-23 TRIPLAAAA DI PIPPOOO RICCIIIII a inizio secondo quarto Finisce un primo quarto con più ombre che luci per l’Olimpia. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Baskonia-Olimpia Milano 49-42, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: Spagnolo fa volare gli spagnoli

