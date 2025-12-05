LIVE Baskonia-Olimpia Milano 23-20 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | biancorossi faticano nei primi 10?

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Finisce un primo quarto con più ombre che luci per l’Olimpia. 23-20 Due su due per uno Spagnolo grande protagonista di questo primo quarto 21-20 Uno su due ai liberi per Shields, con Nowell graziato per un antisportivo netto 21-19 Tripla fantastica di Brooks 21-16 Due su due ai liberi per Nowell e Milano in bonus falli 19-16 Gran canestro di Bolmaro 19-14 Canestro di Frisch 17-14 PIPPOOOOO RICCIIIII DA TREEEEEEEEE 17-11 Due su due ai liberi per Simmons e +6 Baskonia 15-11 Errore di LeDay e Frisch allunga per il Baskonia dall’altra parte, poi ennesima palla persa Olimpia 13-11 Spagnolo tocca già quota 6 punti 11-11 Risponde Booker su bella palla di Ellis 11-9 Canestro molto bello di Luwawu-Cabarrot 9-9 A segno il libero aggiuntivo per Bolmaro 9-8 Canestro di Bolmaro che subisce anche fallo e ritmo che cerca di alzarsi 9-6 Tripla di Diakite 6-6 Ora si segna ed è LeDay a trovare il pareggio 6-4 Ancora Spagnolo a canestro 4-4 Risponde bene Bolmaro 4-2 Canestro di Spagnolo dopo 4? di gioco 2-2 Dopo quasi tre minuti i primi punti di Milano con Booker 2-0 Due minuti di gioco e attacchi che faticano a trovare il canestro 2-0 Brutto inizio di Bolmaro, già a quota 3 palle perse 2-0 Primi punti dopo un minuto con Simmons 20:30 Si comincia! Primo possesso per il Baskonia 20:28 Questo lo starting five scelto da Peppe Poeta per l’inizio del match: Ellis, Bolmaro, Shields, LeDay e Booker 20:25 Tra le statistiche che potrebbero essere decisive oggi va sottolineato come Baskonia e Milano siano due squadre che segnano poco (85,5 vs 84,5 punti per gli spagnoli), ma Milano difende molto meglio (83,5 vs 90 punti subiti per l’Olimpia). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Baskonia-Olimpia Milano 23-20, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: biancorossi faticano nei primi 10?

