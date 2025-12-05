LIVE Baskonia-Olimpia Milano 0-0 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | pronti per la palla a due!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20:28 Questo lo starting five scelto da Peppe Poeta per l’inizio del match: Ellis, Bolmaro, Shields, LeDay e Booker 20:25 Tra le statistiche che potrebbero essere decisive oggi va sottolineato come Baskonia e Milano siano due squadre che segnano poco (85,5 vs 84,5 punti per gli spagnoli), ma Milano difende molto meglio (83,5 vs 90 punti subiti per l’Olimpia). 20:20 Milano si presenta all’appuntamento priva di Marko Guduric, Nico Mannion, Ousmane Diop, Diego Flaccadori e Nate Sestina, mentre il Baskonia ha perso nei giorni scorsi Hamidou Diallo che ha rescisso il contratto. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Baskonia-Olimpia Milano 0-0, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: pronti per la palla a due!

