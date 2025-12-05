Mi sembra sempre più evidente che l’afflato filo-ucraino del governo Meloni sia destinato a spegnersi con le ultime ambiguità dell’amministrazione Trump, e che al momento della scelta tra Usa e Ue il centrodestra italiano sceglierà la Casa Bianca. Ieri è arrivato un altro piccolo segnale in tal senso, che mi pare ben colto dall’incipit dell’articolo di Carmelo Palma su Linkiesta: «Se nell’ossimoro delle “convergenze parallele” si condensava il genio della dissimulazione morotea, la formula usata ieri da Antonio Tajani per troncare e sopire le reazioni ai niet di Matteo Salvini sul nuovo decreto per Kyjiv – “le armi italiane vanno usate per la difesa dell’Ucraina, non contro la Russia” – è una foglia di fico che non nasconde, ma rivela il peccato originale di una contraffatta solidarietà alla causa degli aggrediti e di una spiccata contrarietà alla mortificazione dell’aggressore». 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - L’Italia sostiene l’Ucraina solo a parole, mentre cresce la pressione di Trump