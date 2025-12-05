L’Italia sostiene l’Ucraina solo a parole mentre cresce la pressione di Trump
Mi sembra sempre più evidente che l’afflato filo-ucraino del governo Meloni sia destinato a spegnersi con le ultime ambiguità dell’amministrazione Trump, e che al momento della scelta tra Usa e Ue il centrodestra italiano sceglierà la Casa Bianca. Ieri è arrivato un altro piccolo segnale in tal senso, che mi pare ben colto dall’incipit dell’articolo di Carmelo Palma su Linkiesta: «Se nell’ossimoro delle “convergenze parallele” si condensava il genio della dissimulazione morotea, la formula usata ieri da Antonio Tajani per troncare e sopire le reazioni ai niet di Matteo Salvini sul nuovo decreto per Kyjiv – “le armi italiane vanno usate per la difesa dell’Ucraina, non contro la Russia” – è una foglia di fico che non nasconde, ma rivela il peccato originale di una contraffatta solidarietà alla causa degli aggrediti e di una spiccata contrarietà alla mortificazione dell’aggressore». 🔗 Leggi su Linkiesta.it
Approfondisci con queste news
BDS rilancia e sostiene in tutta Italia le mobilitazioni per la liberazione di Mohammed Shahin. Non lasceremo che questo si trasformi nel primo, scabroso caso di deportazione per motivi politici, al servizio del regime sionista che diffonde islamofobia nel mo - facebook.com Vai su Facebook
Il capo di Stato Maggiore: "L'Italia sostiene l'Ucraina con Ue e Nato" Vai su X
Mulè con Ronzulli: Parole Zakharova ignobili. Italia sostiene convintamente Ucraina - (Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2025 "Le parole della Zakharova sul crollo della Torre dei Conti sono ignobili, abbiamo convocato l'Ambasciatore. Come scrive notizie.tiscali.it