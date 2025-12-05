L'Italia partecipa a Eurovision 2026 la decisione Rai dopo il boicottaggio contro Israele

Fanpage.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Rai conferma che prenderà parte alla manifestazione che si svolgerà a Vienna. Nelle scorse ore, dopo l'ok alla partecipazione di Israele, diversi paesi hanno annunciato il boicottaggio a Eurovision. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

italia partecipa eurovision 2026Eurovision 2026: l’Italia ci sarà. Rai conferma la partecipazione - Rai in una nota stampa ribadisce anche di aver sostenuto la partecipazione della tv israeliana KAN all'evento. Si legge su eurofestivalnews.com

italia partecipa eurovision 2026L'Italia conferma la presenza all'Eurovision Song Contest 2026 - L’Italia parteciperà alla 70ª edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026 ... Lo riporta rockol.it

italia partecipa eurovision 2026La Rai conferma la partecipazione dell'Italia all'Eurovision 2026: "Sostegno a Israele" - La 70 edizione dell'Eurovision Song Contest è in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. Si legge su huffingtonpost.it

italia partecipa eurovision 2026La Rai conferma la partecipazione a Eurovision 2026 a Vienna - Dopo l'annuncio che Israele sarà presente, Spagna, Paesi Bassi, Slovenia e Irlanda hanno annunciato il ritiro dalla partecipazione. Da msn.com

italia partecipa eurovision 2026Eurovision 2026, la Rai conferma la partecipazione dell’Italia - L'Italia parteciperà alla 70^ edizione dell'Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026 ... Riporta italpress.com

italia partecipa eurovision 2026Eurovision, l’Italia parteciperà all’Esc 2026 di Vienna - L’Italia parteciperà alla 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest, in programma a Vienna dal 12 al 16 maggio 2026. msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Italia Partecipa Eurovision 2026