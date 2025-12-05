L’Italia non è un paese per giovani La denuncia del Cnel
Tra il 2011 e il 2024, via dall’Italia 630 mila giovani. Lo rivela un rapporto del Cnel. Servizio di Letizia Davoli. TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dritto e rovescio. . "Qui siamo in Italia, un Paese cattolico, e le nostre origini sono quelle lì!" Iva Zanicchi sui presepi e i crocifissi proibiti nelle scuole in Italia #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook
L’Italia è il paradiso della sanità privata. Nel nostro Paese, infatti, i privati erogano solo le prestazioni che gli permettono di massimizzare il profitto senza però avere le strutture necessarie per gestire le eventuali emergenze, dal momento che hanno solo 400 l Vai su X
Lavoro, ma il Paese pensa ai giovani? - Trovi tutti gli articoli salvati nella tua area personale nella sezione preferiti e sull'app Corriere News. Segnala corriere.it
Un Paese per giovani, oltre il deserto di opportunità - chiave per comprendere il livello di fiducia degli italiani nel loro Paese, di cui molto si discute nella società ma che la politica sembra ignorare. Come scrive avvenire.it