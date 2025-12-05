L’Italia evita la recessione grazie al Pnrr di Conte

L’Italia si mantiene a galla grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) avviato durante il governo Conte, evitando una recessione. L’Istat conferma una crescita limitata dello 0,5% nel 2024 e dello 0,8% nel 2026, mentre Bruxelles esprime preoccupazioni sul percorso economico del paese sotto l’attuale amministrazione.

L’Istat conferma per quest’anno una crescita asfittica pari allo 0,5% e allo 0,8% nel 2026. Già Bruxelles aveva gelato il governo Meloni. La Commissione europea vede una crescita a rilento per l’Italia, tra i fanalini di coda in Europa, proprio mentre Eurozona e Ue corrono più delle attese. Nel confronto europeo, Roma resta nelle retrovie: quest’anno fa meglio solo di Finlandia, Germania e Austria, nel 2026 è davanti alla sola Irlanda e nel 2027 è proprio ‘fanalino di coda’. Quanto a Eurozona e Ue, la crescita acquisita ha superato le previsioni secondo la Commissione europea, che stima per l’intero anno un Pil in aumento dell’1,3% nell’area euro (meglio dello 0,9% stimato in precedenza) e dell’1,4% nell’Ue (dall’1,1%). 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it