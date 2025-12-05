L' Italia a due facce nei numeri del Censis Alcune sorprese e qualche brivido

Il Censis quest’anno ci presenta degli italiani bifronte come Giano: una faccia guarda terrorizzata a un mondo che non riconosce più, l’altra invece cerca riparo e conforto nella propria capacità di resistere e di adattarsi. Attorno a sé c’è “l’età selvaggia del ferro e del fuoco”, con il Grande Debito che mette in pericolo il welfare state, le guerre che minacciano libertà e democrazia, ma “gli italiani non sono tipi da prendere alloggio nelle confortevoli stanze del Grand Hotel Abisso”, impegnati a districarsi con sagacia e misura tra piccole cicatrici e grandi minacce”. Così scrive il rapporto curato dal segretario generale Giorgio De Rita e dal direttore generale Massimiliano Valerii, presentato questa mattina come ogni anno al Cnel. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - L'Italia a due facce nei numeri del Censis. Alcune sorprese e qualche brivido

