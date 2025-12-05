Lista stupri sit-in al liceo Giulio Cesare | Vogliamo scuole sicure ed educazione sessuo-affettiva

Studentesse e studenti hanno manifestato davanti al liceo Giulio Cesare di Roma dopo la lista stupri: "Scuole sicure ed educazione sessuo-affettiva". 🔗 Leggi su Fanpage.it

