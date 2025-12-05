Lista stupri al Giulio Cesare | ecco come le accuse senza prove creano il vero clima tossico

Roma, 5 dic – Nel caso della “lista stupri” comparsa nel bagno del liceo Giulio Cesare di corso Trieste, l’unica cosa oggi certa è l’esistenza di un’indagine in corso per istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale. Il resto è tutto da verificare: non esiste una versione ufficiale, non esistono prove rese pubbliche e non esistono ricostruzioni indipendenti sull’origine e sul contenuto reale di quella scritta. Eppure, l’attivismo attorno al caso si sta muovendo come se il verdetto fosse già stato emesso, creando un clima “tossico” molto più reale di una scritta in un bagno liceale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

