Lista stupri al Giulio Cesare | ecco come le accuse senza prove creano il vero clima tossico
Roma, 5 dic – Nel caso della “lista stupri” comparsa nel bagno del liceo Giulio Cesare di corso Trieste, l’unica cosa oggi certa è l’esistenza di un’indagine in corso per istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale. Il resto è tutto da verificare: non esiste una versione ufficiale, non esistono prove rese pubbliche e non esistono ricostruzioni indipendenti sull’origine e sul contenuto reale di quella scritta. Eppure, l’attivismo attorno al caso si sta muovendo come se il verdetto fosse già stato emesso, creando un clima “tossico” molto più reale di una scritta in un bagno liceale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Per cancellare la lista degli stupri bisogna passare dal clima vittimario alla vendetta sociale. Di @ferrarailgrasso Vai su X
Al liceo scientifico di Lucca spunta una "lista stupri" nei bagni. Una delle ragazze citate ha sporto denuncia contro ignoti. - facebook.com Vai su Facebook
Lista stupri Giulio Cesare, preside in Questura. Studenti: "Si pensa solo a tutela scuola" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lista stupri Giulio Cesare, preside in Questura. Scrive tg24.sky.it
Lista stupri al liceo Giulio Cesare, la polizia ascolterà lo studente che ha scattato la foto - Verrà ascoltato in Questura lo studente del Giulio Cesare indicato dalla preside che avrebbe scattato la foto della lista stupri per poi cancellarla dal ... Segnala fanpage.it
Lista stupri al Giulio Cesare: s’indaga per istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale - La Digos ha inviato una prima informativa in procura in merito alla vicenda che negli ultimi giorni si è verificata al liceo Giulio Cesare di Roma ... Come scrive fanpage.it
Lista degli stupri al Giulio Cesare, la pista della vendetta politica - Si ipotizza una possibile rivalsa dopo i risultati delle ultime elezioni studentesche. Secondo rainews.it
“Lista stupri” al liceo Giulio Cesare: la preside in questura, sospetti su ambienti neofascisti - Due giovanissimi accusati dal tam tam studentesco: ipotesi ritorsione dopo le elezioni studentesche. Riporta repubblica.it
"Lista stupri" al Giulio Cesare, inviata informativa in Procura - Istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale: è l'ipotesi di reato contenuta nell'informativa inviata alla Procura di Roma sul caso della "lista stupri" comparsa in un bagno del liceo G ... rainews.it scrive