Lista stupri al Giulio Cesare | ecco come le accuse senza prove creano il vero clima tossico

Ilprimatonazionale.it | 5 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 5 dic – Nel caso della “lista stupri” comparsa nel bagno del liceo Giulio Cesare di corso Trieste, l’unica cosa oggi certa è l’esistenza di un’indagine in corso per istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale. Il resto è tutto da verificare: non esiste una versione ufficiale, non esistono prove rese pubbliche e non esistono ricostruzioni indipendenti sull’origine e sul contenuto reale di quella scritta. Eppure, l’attivismo attorno al caso si sta muovendo come se il verdetto fosse già stato emesso, creando un climatossico” molto più reale di una scritta in un bagno liceale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

lista stupri al giulio cesare ecco come le accuse senza prove creano il vero clima tossico

© Ilprimatonazionale.it - “Lista stupri” al Giulio Cesare: ecco come le accuse senza prove creano il vero clima tossico

Contenuti che potrebbero interessarti

lista stupri giulio cesareLista stupri Giulio Cesare, preside in Questura. Studenti: "Si pensa solo a tutela scuola" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Lista stupri Giulio Cesare, preside in Questura. Scrive tg24.sky.it

lista stupri giulio cesareLista stupri al liceo Giulio Cesare, la polizia ascolterà lo studente che ha scattato la foto - Verrà ascoltato in Questura lo studente del Giulio Cesare indicato dalla preside che avrebbe scattato la foto della lista stupri per poi cancellarla dal ... Segnala fanpage.it

lista stupri giulio cesareLista stupri al Giulio Cesare: s’indaga per istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale - La Digos ha inviato una prima informativa in procura in merito alla vicenda che negli ultimi giorni si è verificata al liceo Giulio Cesare di Roma ... Come scrive fanpage.it

lista stupri giulio cesareLista degli stupri al Giulio Cesare, la pista della vendetta politica - Si ipotizza una possibile rivalsa dopo i risultati delle ultime elezioni studentesche. Secondo rainews.it

lista stupri giulio cesare“Lista stupri” al liceo Giulio Cesare: la preside in questura, sospetti su ambienti neofascisti - Due giovanissimi accusati dal tam tam studentesco: ipotesi ritorsione dopo le elezioni studentesche. Riporta repubblica.it

lista stupri giulio cesare"Lista stupri" al Giulio Cesare, inviata informativa in Procura - Istigazione a delinquere finalizzata alla violenza sessuale: è l'ipotesi di reato contenuta nell'informativa inviata alla Procura di Roma sul caso della "lista stupri" comparsa in un bagno del liceo G ... rainews.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Lista Stupri Giulio Cesare