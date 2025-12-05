L’intelligenza di Diego Dalla Palma ecco le sue parole su Silvia Toffanin dopo la brutta pagina di Verissimo

La recente intervista di Diego Dalla Palma a Verissimo ha sollevato un’ondata di reazioni: dal pubblico colpito dalle sue dichiarazioni sul fine vita, alla commozione evidente di Silvia Toffanin, fino ai successivi chiarimenti che il celebre make up artist ha rilasciato nei giorni seguenti. Attorno a quell’incontro televisivo si è creata la sensazione di una “pagina difficile”, un momento intenso e delicato che ha acceso un dibattito profondo. Eppure, proprio dalla voce di Dalla Palma, oggi arrivano parole che ribaltano completamente l’idea di uno scontro: un messaggio di grande lucidità, empatia e misura. 🔗 Leggi su Donnapop.it © Donnapop.it - L’intelligenza di Diego Dalla Palma, ecco le sue parole su Silvia Toffanin dopo la brutta pagina di Verissimo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Nell’intervista al Salotto MIX Diego Teot, Head of OTT, Media & Telco di Retelit, ha condiviso la visione dell’azienda sulla rivoluzione dell’intelligenza artificiale e il suo impatto sulle infrastrutture digitali. L’AI richiede reti ad alta capacità, calcolo distribuito e infr - facebook.com Vai su Facebook

Nonostante le numerose segnalazioni riguardo le molteplici perdite di pioggia all'interno dello stadio Diego Armando Maradona, il Comune vuole vederci chiaro Nel mirino di Palazzo San Giacomo - secondo quanto riportato da Il Mattino - c'è il video divenut Vai su X

Diego Dalla Palma confessa le sue tempeste: “L’esigenza del sesso è stata catastrofica nelle mie storie” - Il coma, l’ossessione per il sesso, il bullismo, la violenza sessuale: Diego Dalla Palma confida a Fanpage. Scrive fanpage.it

Diego Dalla Palma: “Ho affrontato tante burrasche, dalla povertà a bullismo”/ “Coma? Dopo essermi svegliato…” - Diego Dalla Palma si è raccontato in Vivo, il podcast di Show Reel Studios in cui ha deciso di ripercorrere il suo lungo percorso di vita e di carriera. Segnala ilsussidiario.net

Diego Dalla Palma nel suo nuovo podcast: «Durante il coma ho aleggiato in una luce lilla e lì stavo meravigliosamente» - Ripubblichiamo l’intervista di Alessandra Paudice a Diego Dalla Palma, pubblicata ad Aprile, una delle più apprezzate dalle nostre lettrici e dai nostri lettori nel 2024. Lo riporta vanityfair.it

Diego Dalla Palma/ “La bellezza è intelligenza ed essere persone per bene, non esistono difetti” - Diego Dalla Palma e la professore Malucelli sono stati intervistati stamane negli studi di Uno Mattina in Famiglia: le loro parole sulla bellezza Diego Dalla Palma è stato ospite stamane in ... Come scrive ilsussidiario.net

Diego Dalla Palma, la confessione choc: "Massacrato dal mio ex, tentò di strangolarmi" - Sono scioccanti le rivelazioni fatte da Diego Dalla Palma nell'intervista rilasciata a Luca Casadei nel podcast "One more time". Da ilgiornale.it

Diego Dalla Palma, la confessione choc: "Morirò in 3 minuti..." - Milano, una città che pulsa tra moda, arte e bellezza, fa da sfondo a Diego Dalla Palma, icona del make- Si legge su ilgiornale.it