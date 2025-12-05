Lino Banfi | Gioia per mia figlia tumore ha capito che casa Zagaria non si tocca

(Adnkronos) – "Sono giorni di gioia per Rosanna: il tumore ha capito che Casa Zagaria non si tocca. Stavo perdendo la fede, ora sto scrivendo un libro che si chiama 'fede speranza e varietà'". Così Lino Banfi, ospite a Radio2 'Stai Serena' condotto da Serena Bortone con Massimo Cervelli. L’attore, nelle sale con il film . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Film: OI VITA MIA Regia: Pio, Amedeo Cast: Pio, Amedeo, Lino Banfi, Ester Pantano, Cristina Marino, Marina Lupo, Adriana De Meo, Emanuele La Torre. Genere: Commedia Durata: 110 min. Sabato 06/12 ore 17.00 Domenica 07/12 ore 21.15 Lunedì 08/12 or - facebook.com Vai su Facebook

“Lino Banfi è un monumento per noi”: Pio e Amedeo debuttano da registi con il film “Oi vita mia” e chiamano a lavorare con loro un grande classico della commedia italiana: Lino Banfi. A #EffettoNotte domani #21novembre ore 23.20 su #TV2000 Canale 2 Vai su X

Lino Banfi: "Gioia per mia figlia, tumore ha capito che casa Zagaria non si tocca" - Stavo perdendo la fede, ora sto scrivendo un libro che si chiama 'fede speranza e varietà'". adnkronos.com scrive

Lino Banfi: «Mia moglie chiese a Papa Francesco di farci morire insieme e lui si è messo a piangere. Per compleanno mi mandò un vocale» - Mara Venier è vestita di nero e gli ospiti in studio rimangono in silenzio mentre la conduttrice annuncia l'omaggio al pontefice, ... Come scrive quotidianodipuglia.it

Lino Banfi e il legame speciale con Papa Francesco: «Mia moglie Lucia gli chiese di farci morire insieme e lui si emozionò» - «Quando l'ho visto, gli ho detto che sono un attore che non ha vinto molti premi, ma il mio più grande premio sono le foto che abbiamo fatto insieme. vanityfair.it scrive

Lino Banfi: «Mio suocero mi odiava, poi è morto tra le mie braccia. Venditti? Non sapeva nuotare, rischiò di annegare davanti a me» - Lino Banfi, la memoria viva della comicità italiana, ha quasi 90 anni e una carriera che ha attraversato epoche e generazioni, dal teatro d'avanspettacolo alla fiction più amata della TV. Riporta ilmessaggero.it

Lino Banfi a Verissimo: “Non voglio morire, ho ancora da fare”/ “Mio cognato mi controllava con mia moglie” - Con Berlusconi, Bergoglio e Baudo formavamo le 4 B, sono rimasto solo io" L’amato attore Lino Banfi è intervenuto nel salotto di Verissimo da Silvia Toffanin, ... Scrive ilsussidiario.net

Lino Banfi: “Le scene hot dei miei film? Ecco come reagiva mia moglie Lucia”/ “Oggi i medici mi dicono che…” - Lino Banfi compie 89 anni e si racconta in un'intervista al Corriere della Sera, svelando anche la reazione di sua moglie Lucia alle sua scene hot Lino Banfi compie 89 anni e, per l’occasione, torna a ... Secondo ilsussidiario.net