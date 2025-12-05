L’iniziativa Le stelle in campo per il Memorial Leonardo Baldi

TENNIS Un’esibizione pre-natalizia con un nobile scopo: raccogliere fondi per la lotta al cancro. Torna lunedì 22 dicembre al PalaElachem di Vigevano il Memorial Leonardo Baldi di tennis. Ad affrontarsi saranno Fabio Fognini (nella foto), Lorenzo Sonego, Andrea Vavassori e ovviamente Filippo Baldi, vigevanese, ex-tennista di livello internazionale e promotore dell’iniziativa in ricordo del padre. Ad arbitrare l’incontro sarà la sorella Martina Baldi, giudice di sedia internazionale, mentre la serata sarà aperta da una esibizione della cantante vigevanese Sarah Toscano. "Organizzare un evento di questa portata è decisamente impegnativo – commenta Filippo Baldi – ma tutto sta andando per il meglio anche grazie alla collaborazione di Marcello Marchesini, amministratore di Mef Tennis Events, del Pool Vigevano Sport e della Polisportiva Lomellina". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

