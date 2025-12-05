Linguaggi del gioco si apre Evo
Il gioco non è solo divertimento: è socialità, convivialità, un modo di stare insieme. Non è qualcosa da bambini, ma è fondamentale anche nella vita di un adulto. Di questo e molto altro si è parlato ieri, alla biblioteca comunale Mozzi Borgetti, per l’apertura di Evo 2025, quest’anno dedicato ai linguaggi del gioco. All’incontro erano presenti il rettore dell’ Università di Macerata, John McCourt, Stefano Calcagni, head of marketing di Nintendo Italia, e Stefano Fratini di Rainbow. Ha portato i saluti istituzionali l’assessore Laura Laviano. Ad aprire l’incontro, moderato da Giancarlo Laurenzi, è stato Angelo Serri, direttore di Tipicità: "Evo sta per evolution, cioè evoluzione dei linguaggi del terzo millennio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
EVO 2025 apre domani. Presentata in Comune a Macerata la quinta edizione con il claim "I linguaggi del Gioco". Da giovedì 4 a domenica 7 dicembre oltre quaranta iniziative, Casa Nintendo agli antichi Forni, EVO village a Piazza Mazzini e la Sala Giochi all' - facebook.com Vai su Facebook
Nintendo sarà a "EVO – I linguaggi del gioco" di Macerata - gamescore.it/2025/12/03/nin… @NintendoItalia @Nintendo #Macerata #festival #EVO Vai su X
Linguaggi del gioco, si apre Evo - Il gioco non è solo divertimento: è socialità, convivialità, un modo di stare insieme. ilrestodelcarlino.it scrive
Arriva 'Evo' a Macerata e la città diventa un grande gioco - dedicata ai linguaggi del gioco in tutte le loro sfaccettature, promossa dal Comune e organizzata da Tipicità. ansa.it scrive
Nintendo Switch 2 al festival “EVO – Linguaggi del gioco” di Macerata - Nintendo Switch 2 al festival “EVO – Linguaggi del gioco” di Macerata dal 5 al 7 dicembre. Lo riporta igizmo.it
Nintendo sarà presente a EVO – Linguaggi del Gioco, a Macerata - Nintendo sarà presente con le novità di Nintendo Switch 2 al festival “EVO – Linguaggi del gioco” di Macerata, dal 5 al 7 dicembre. vgmag.it scrive
Nintendo porta la nuova Switch 2 e i suoi titoli di punta al festival EVO di Macerata - Dal 5 al 7 dicembre 2025, Nintendo sarà protagonista al festival “EVO – Linguaggi del gioco” di Macerata con una selezione di titoli dedicati alla nuova Nintendo Switch 2, la console ibrida che ha seg ... Da megamodo.com
Nintendo Switch 2 protagonista a EVO – Linguaggi del gioco - Nintendo porta le novità di Switch 2 al festival EVO di Macerata con demo giocabili e titoli attesi, dal 5 al 7 dicembre. Come scrive techprincess.it