linguaggi del gioco si apre evo

Il gioco non è solo divertimento: è socialità, convivialità, un modo di stare insieme. Non è qualcosa da bambini, ma è fondamentale anche nella vita di un adulto. Di questo e molto altro si è parlato ieri, alla biblioteca comunale Mozzi Borgetti, per l’apertura di Evo 2025, quest’anno dedicato ai linguaggi del gioco. All’incontro erano presenti il rettore dell’ Università di Macerata, John McCourt, Stefano Calcagni, head of marketing di Nintendo Italia, e Stefano Fratini di Rainbow. Ha portato i saluti istituzionali l’assessore Laura Laviano. Ad aprire l’incontro, moderato da Giancarlo Laurenzi, è stato Angelo Serri, direttore di Tipicità: "Evo sta per evolution, cioè evoluzione dei linguaggi del terzo millennio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

