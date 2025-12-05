L’Inghilterra scopre la squadra avversaria dei Mondiali 2026
2025-12-05 21:12:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: L’Inghilterra affronterà Croazia, Ghana e Panama nel Gruppo L dei Mondiali 2026. Il sorteggio è stato infine effettuato a Washington DC, negli Stati Uniti, venerdì sera, con i Tre Leoni contrassegnati come squadra della fascia 1 e guadagnandosi così il primo posto nel proprio girone. La Croazia, che ha affrontato l’Inghilterra nelle semifinali della Coppa del Mondo 2018, affronterà ancora una volta i suoi partner europei e spera di poter vincere ancora una volta. Nell’urna 3, Panama è stata estratta dal cilindro, prima che la nazione africana del Ghana completasse il girone. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
