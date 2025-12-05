L’incidente misterioso e la tragedia a letto Cristian Mandolesi muore a 23 anni | è giallo in Italia

La morte improvvisa di Cristian Mandolesi, giovane di 23 anni originario di Porto Sant’Elpidio, ha scosso profondamente la comunità fermana. Il ragazzo è deceduto a Milano, dove si trovava ospite di amici. Le circostanze risultano ancora oscure e gli investigatori non escludono alcuna pista: infarto, esiti di un incidente stradale avvenuto poche ore prima o persino un’ overdose. Gli accertamenti medico-legali e il viaggio a Milano. Il chiarimento delle cause della morte arriverà con l’autopsia, prevista tra oggi e domani, prima che la salma possa far ritorno nella sua città. Da quanto ricostruito, Cristian era arrivato nel capoluogo lombardo nel fine settimana, viaggiando in treno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

