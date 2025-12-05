L’inchiesta sulle frodi Ue Mogherini lascia il Collegio E gli Stati Uniti la attaccano

Roma, 5 dicembre 2025 – A due giorni di distanza dall'interrogatorio sul suo presunto coinvolgimento in un caso di frode, Federiga Mogherini ha deciso di dimettersi dal ruolo di rettrice del Collegio d'Europa e di direttrice dell'Accademia diplomatica dell'Ue. L'ex vicepresidente della Commissione europea ha spiegato di aver preso questa decisione "in linea con il massimo rigore e correttezza" con cui ha sempre svolto i suoi compiti: "Sono certa che la comunità del Collegio nei nostri tre campus continuerà il percorso di innovazione ed eccellenza che abbiamo tracciato insieme in questi ultimi cinque meravigliosi anni.

