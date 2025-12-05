L' impietoso verdetto dell' Himalayan Database | Marco Confortola non ha mai raggiunto la vetta del Kangchenjunga
Si aggiunge una nuova puntata alla vicenda degli “Ottomila” conquistati da Marco Confortola e questa nuova pagina della vicenda che vede al centro l'alpinista valtellinese è assolutamente impietosa nei suoi confronti.Vetta cancellataL'Himalayan Database, il team che si occupa di verificare e. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Altre letture consigliate
Giustizia è fatta. Da noi non esce nessuno senza un brivido e almeno un “wow” finale. Timer spietato, enigmi puliti, atmosfera totale: il verdetto è uno solo—squadra promossa (se collabora!). Vale anche per il nostro videomaker! - facebook.com Vai su Facebook
Milan, verdetto impietoso: è il peggior acquisto della Serie A - È del Milan il peggior acquisto della Serie A: il verdetto sul calciomercato estivo ormai in chiusura. Come scrive calciomercato.it