Cambia e si evolve la società e insieme a lei si trasforma anche il volontariato. Le rilevazioni Istat 2023, contenute nello studio ’Uso del tempo’, mostrano che nel 2023 il 9,1% della popolazione (circa 4,7 milioni di persone) ha svolto attività, segnando una flessione di 3,6 punti percentuali rispetto al 2013. Nonostante il calo complessivo, la qualità dell’impegno si rafforza. Oggi oltre un milione di volontari combina attività organizzate e aiuto diretto, un gruppo cresciuto del 13,6% rispetto al passato. È un segnale che, pur con una partecipazione complessiva più contenuta, chi dedica tempo al volontariato tende a farlo in modo più ricco e diversificato, sperimentando modalità di impegno complementari. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - L’impegno a favore degli altri accomuna un italiano su dieci