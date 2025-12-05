Liga il Presidente Tebas parla della serie A

. “Serie A? Resta un campionato di riferimento ma sta perdendo il treno. Sulla Superlega”. Liga, parla il numero uno Javier Tebas: “Serie A? Resta un campionato di riferimento ma sta perdendo il treno”.. A dodici anni e mezzo dalla sua elezione, il presidente della Liga Javier Tebas non ha perso la voglia di combattere. “Madridista confesso”, è paradossalmente considerato il nemico numero uno proprio da Florentino Perez, presidente del Real. In un’intervista a La Gazzetta dello Sport Tebas rivendica il successo del nuovo contratto tv per il quinquennio 2027-2032, chiuso a cifre record (5,25 miliardi di euro, +6%) nonostante lo scetticismo iniziale di alcuni club. 🔗 Leggi su Parlami.eu © Parlami.eu - Liga il Presidente Tebas parla della serie A

