2025-12-04 22:08:00 Ecco quanto riportato poco fa: La perdita di forma dell’attaccante del Liverpool Mohamed Salah rende il quattro volte vincitore della Scarpa d’Oro della Premier League “piuttosto pericoloso”, ha detto l’allenatore del Leeds United Daniel Farke. Salah ha segnato 29 volte nel 202425 chiudendo con sei gol in più rispetto a qualsiasi altro giocatore della massima serie, ma il venerato attaccante ha segnato cinque volte in 18 partite in tutte le competizioni in questa stagione ed è stato eliminato per la prima volta nella stagione nella vittoria per 2-0 dei Reds in casa del West Ham nell’ultima trasferta, rimanendo un sostituto inutilizzato. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’icona del Liverpool sarà ‘incredibile’ – Farke