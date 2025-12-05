Libri aumentano lettori giovani ma diminuiscono tempi e frequenza di lettura

Nel 2025 aumentano i lettori giovani, ma diminuiscono tempi e frequenza di lettura. Secondo l’Osservatorio AIE la quota dei lettori cresce del 4%, raggiungendo 34 milioni. Le donne leggono più degli uomini. Servizio di Alessandra Camarca TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Libri, aumentano lettori giovani ma diminuiscono tempi e frequenza di lettura

