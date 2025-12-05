L’IA è a un bivio La Francia propone una strada alternativa | i World Model

I World Model potrebbero rappresentare la strada per il prossimo salto dei sistemi di intelligenza artificiale. Lo ha spiegato uno dei padrini dell’intelligenza artificiale moderna, Yann LeCun, alla conferenza di AI Pulse a Parigi, dove si è guardato al futuro senza timore per. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - L’IA è a un bivio. La Francia propone una strada alternativa: i World Model

