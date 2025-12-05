Una storia che oscilla tra il grottesco e il tragico, tra l’incredibile e il commovente, quella dell’ex infermiere 56enne di Borgo Virgilio, in provincia di Mantova, che si è travestito per anni dalla propria madre defunta, Graziella Dall’Oglio, morta nel 2022 all’età di 82 anni. Non per intascare fraudolentemente la pensione, come si potrebbe pensare, ma, stando alle sue parole, per un motivo ben più profondo e disturbante: non essere mai riuscito a separarsi da lei. L’uomo si era presentato all’ufficio anagrafe del comune per rinnovare la carta d’identità scaduta della madre. Indossava parrucca, trucco, abiti femminili. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - L’ex infermiere che si vestiva dalla propria madre defunta confessa: “Non l’ho fatto per la pensione”