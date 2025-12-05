Lewis Hamilton ritrova il sorriso ad Abu Dhabi | sente una frase e risponde solo con una parola

Hamilton ad Abu Dhabi chiuderà la peggior stagione della sua carriera in F1. Il pilota inglese ha ritrovato il sorriso dopo le Fp2 quando gli è stata posta una semplicissima domanda. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Niente, oggi abbiamo misurato le braccia di Lewis Hamilton. Sono luuuuunghe. #tuttipazzixlerosseferrariforeverwroooooom #ferrari #fblifestyle - facebook.com Vai su Facebook

Lewis Hamilton ritrova il sorriso ad Abu Dhabi: sente una frase e risponde solo con una parola - Il pilota inglese ha ritrovato il sorriso dopo le Fp2 quando gli è stata posta una semplicissima domanda. Riporta fanpage.it

Sainz batte Hamilton 2-0, il gesto di Lewis e il silenzio radio con Adami: "Rispondi" e Leclerc schiuma rabbia - Altro fine settimana da dimenticare per la Ferrari in Qatar, male Leclerc, malissimo Hamilton mentre l'ex Sainz va ancora a podio. Si legge su sport.virgilio.it

F1 | Ferrari: questo Hamilton frustrato sta diventando un problema serio - Lewis sembra svogliato e privo di motivazioni per affrontare questo fine di stagione: la 18esima posizione nella griglia della spint in Qatar arriva dopo l'ultima posizione al via di Las Vegas. Come scrive msn.com